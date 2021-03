Léo Moura defendeu o Flamengo por dez anos, de 2005 a 2015 Divulgação

Rio - O lateral Léo Moura decidiu encerrar sua carreira nesta segunda-feira. Através das redes sociais, o ex-jogador do Flamengo confirmou que irá pendurar as chuteiras aos 42 anos.

"Obrigado, Futebol! Foram mais de 20 anos jogando profissionalmente, inúmeros títulos, muitas vitórias, pouquíssimas derrotas mas sempre me doando e fazendo o melhor para chegar até onde cheguei. Sou feliz, realizado e agradecido a tudo que o futebol me proporcionou até hoje", escreveu o camisa 2.

"Aos treinadores, atletas, funcionários de clubes, presidentes que estiveram nessa caminhada, muito obrigado porque cada um acrescentou no meu crescimento ao longo da minha carreira. Aos torcedores e fãs do meu trabalho, muito obrigado pelo carinho! A imprensa no geral, o meu respeito pois sempre me trataram com carinho e sempre souberam respeitar cada momento. Agora sigo um novo caminho na certeza que farei a diferença como fiz dentro das quatro linhas! Obrigado Deus por tudo que vivi nos gramados! 2021 promete muito", completou.

Léo Moura fez história com a camisa do Flamengo. Chegou ao clube em 2005 e foi titular absoluto da posição durante mais de dez anos. Com a camisa rubro-negra, conquistou cinco campeonatos cariocas, o Brasileirão de 2009 e duas Copas do Brasil, em 2006 e 2013.

Além do Flamengo, o lateral também vestiu as camisas de Botafogo, Fluminense, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Santa Cruz. Seu último clube foi o Botafogo-PB.