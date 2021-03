Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Rogério Ceni e Marcos Braz no Ninho do Urubu nesta segunda-feira

Por Venê Casagrande

Publicado 08/03/2021 18:50 | Atualizado 08/03/2021 18:51

O Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para pegar o Fluminense no próximo domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. As novidades foram as presenças de Rogério Ceni e Hugo Souza, que estavam liberados para curtir férias até o dia 15 e decidiram retornar aos trabalhos nesta segunda-feira.

Publicidade

Embora Rogério Ceni tenha voltado, o técnico Maurício Souza continuará no comando da equipe no clássico contra o Fluminense no domingo. A ideia do comandante do profissional é apenas observar de perto o dia a dia dos atletas no Ninho do Urubu.

Hugo Souza, que terminou a temporada 2020 como titular, já que Diego Alves ainda se recupera de uma grave lesão muscular, pediu à diretoria para voltar nesta segunda-feira. Segundo pessoas ligadas ao jogador, ele entendeu que o ano de 2021 será importante para a carreira dele e, por isso, quer aproveitar cada momento de preparação.

Publicidade

Além de Hugo Souza, Gabriel Batista, Natan, Matheuzinho, João Gomes, Hugo Moura, Pepê e Michael são outros jogadores do elenco principal que fazem parte da equipe que está disputando o Carioca 2021. Existe a possibilidade de outros atletas retornarem ao longo desta semana.