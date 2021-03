Joia da base do Flamengo, o goleiro Hugo Souza tem brilhado no Flamengo e se valorizado Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 14:25

Rio - As boas defesas com a camisa do Flamengo no último Brasileirão quase levaram Hugo a uma nova convocação para a seleção brasileira. Segundo o site "GE", o goleiro estava na pré-lista de Tite para os jogos das Eliminatórias que aconteceriam em março.

Por conta da pandemia, a comissão técnica elaborou uma lista longa para fazer ajustes que fossem necessário. No entanto, os confrontos foram adiados em decorrência do aumento de casos da Covid-19.

A presença de Hugo na lista se deu pelo fato de Tite saber que dificilmente poderia contar com alguns goleiros que atuam na Europa. Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, dificilmente seriam liberados por seus clubes. Recentemente, os técnicos dos clubes ingleses disseram ser contra a liberação.

Hugo já foi convocado por Tite para a Seleção em 2018, quando tinha apenas 19 anos. Na época, ele não havia sequer estreado entre os profissionais do Flamengo.