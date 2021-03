Vitinho Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 11/03/2021 10:49

Rio - O Flamengo contou com uma novidade no treino desta quinta-feira no Ninho do Urubu. O atacante Vitinho, que estava liberado pela diretoria do Flamengo para curtir folga até o dia 15, voltou a treinar com o grupo rubro-negro no CT do clube.

O jogador, no entanto, não deverá estar à disposição da equipe para a partida contra o Fluminense, no próximo domingo, pelo Campeonato Carioca. O Flamengo, sob o comando de Mauricio Souza, venceu os dois primeiros jogos do torneio contra Nova Iguaçu e Resende.



No Flamengo, desde 2018, o atacante Vitinho atuou em 49 jogos da equipe carioca na temporada passada. Ele marcou três vezes com a camisa rubro-negra.