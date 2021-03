Dener em ação com a camisa do Flamengo e capitão do Sub-20 Foto: Agência Estado

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 12:54

Rio - Aposentado aos 23 anos por conta de problemas no joelho, o ex-zagueiro Dener entrou na Justiça contra o Flamengo. Ele pede uma indenização de R$ 4,2 milhões. O processo foi distribuído para a 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. As informações são do site "Globo Esporte".

Dener acusa o departamento médico do Flamengo de erro médico no tratamento de suas lesões. No processo, os advogados detalharam suas duas cirurgias, uma no joelho direito e outra no esquerdo. A alegação é de que Dener não recebeu o tratamento adequado para sua recuperação.

Publicidade

Segundo o atleta, ele ainda sentia dores enquanto já fazia transição para o campo, mas ouvia que de quem o tratava que era "normal". Mesmo com o resultado de uma ressonância magnética, o clube optou por não realizar uma nova cirurgia.

Com a negativa, Dener procurou o Figueirense, clube para o qual estava emprestado na época. A opinião dos médicos catarinenses foi diferente da dos médicos do Flamengo.

Publicidade

Os médicos do Figueirense FC prontamente identificaram a lesão do joelho esquerdo. Os médicos imediatamente recomendaram que fosse realizada nova cirurgia no joelho esquerdo. Os médicos da Reclamada tentaram convencer o Reclamante a não realizar a cirurgia, todavia, as fortes dores, inchaços, a cirurgia foi realizada em 22/06/2018", afirmam os advogados Filipe Rino e Thiago Rino que assinam a ação.

A cirurgia foi realizada no período da Copa do Mundo de 2018. Por conta de o clube estar em recesso, ele ficou 20 dias sem atendimento, nem fisioterapia o que provocou, afirmam, uma fibrose no joelho.