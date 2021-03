Hugo Souza Alexandre Vidal/ Flamengo

12/03/2021

Rio - A temporada de 2020 foi realmente bastante especial para Hugo Souza. O jogador, de 22 anos, era a terceira opção no banco de reservas, porém, teve uma oportunidade ainda sob o comando de Domènec Torrent, se destacou e por conta das lesões de Diego Alves, terminou o ano como titular do Flamengo. O título do Brasileiro veio para coroar a temporada do goleiro. O jovem fez muitos elogios ao grupo do Rubro-Negro.

"Esse grupo é sensacional. A vontade de vencer é o que reina, é o mais importante. Independentemente do que a gente enfrente, das dificuldades, a gente está sempre querendo mais. O principal é isso, acredito que não tenha segredo. A gente não quer marcar um ano, uma temporada, e sim uma época vencedora, fazer história, como o próprio professor Rogério falou. Agora, temos que manter isso para que 2021 seja ainda melhor. Infelizmente, não conquistamos esses 11 títulos, mas foram sete e vamos brigar por tudo esse ano de novo, se Deus quiser", afirmou o jogador em entrevista ao portal "Lancenet".

Com o retorno de Diego Alves, a tendência é que Hugo Souza volte ao banco de reservas. O goleiro sabe que ainda precisa evoluir bastante e que para a sua posição a maturidade vem um pouco mais tardia. Porém, ele deseja conseguir chegar ao seu auge antes do tempo comum para arqueiros.



"Como disse, tenho 22 anos e um lastro muito grande de evolução. Dizem que o goleiro chega ao auge um pouco mais tarde, com 25, 26 anos, e vou trabalhar muito para atingir o meu o mais rápido possível, sem pular etapas, em relação à parte técnica, tática e física. E vou aprender também com os erros, usando eles como combustível para seguir em frente e não cometê-los mais", disse.