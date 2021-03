Natan Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 11/03/2021 18:32 | Atualizado 11/03/2021 20:44

O Red Bull Bragantino está perto de fazer mais uma contratação para a temporada 2021. A equipe de Bragança fez proposta oficial para ter o zagueiro Natan, do Flamengo, por empréstimo até dezembro. Segundo apurou a reportagem, a oferta foi empréstimo até dezembro, com o clube carioca recebendo R$ 5 milhões, com cláusula de obrigação de compra se o defensor entrar em campo em 25 partidas no ano.

A diretoria do Flamengo ainda não deu o aval para o negócio ser sacramentado, mas gostou da oferta do Bragantino e pode topar fazer a transação nos próximos dias. Alheio às conversas, Natan treinou normalmente nesta quinta-feira no Ninho do Urubu, em preparação para pegar o Fluminense no domingo.

Natan tem 20 anos e é um dos jogadores mais promissores do atual elenco. Cria das categorias de base do Flamengo, o jogador recentemente entrou na mira do Torino, da Itália, mas os valores oferecidos não agradaram à diretoria.