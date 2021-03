Gabigol e MC Gui são conduzidos pela Polícia Civil após serem flagrados em cassino clandestino na zona Sul de São Paulo Paulo Lopes / Agnews

Publicado 14/03/2021 15:24

Rio - O atacante Gabriel Barbosa foi flagrado em um cassino ilegal, em evento com aglomeração em São Paulo, na madrugada deste domingo. Após a chegada da Polícia, o jogador do Flamengo foi levado à delegacia prestar depoimento. Em entrevista ao 'Globoesporte.com', o atacante reconheceu o erro, citou 'falta de sensibilidade', e afirmou que havia sido convidado para o local para um jantar com amigos.

"Não tenho costume de ir a cassino, a única coisa que eu jogo é videogame. Estava com meus amigos, fomos comer. Quando estava indo embora, a polícia chegou mandando todo mundo ir para o chão. Faltou sensibilidade da minha parte. Era meu último dia de férias, e estava feliz de estar com meus amigos. Faltou sensibilidade. Mas usei máscara, álcool gel... Quando percebi que tinha um pouquinho mais de gente, estava indo embora", disse Gabriel.