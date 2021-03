Gabigol e MC Gui são conduzidos pela Polícia Civil após serem flagrados em cassino clandestino na zona Sul de São Paulo Agnews

Publicado 15/03/2021 18:39

Rio - O delegado Osvaldo Nico Gonçalves, responsável pela operação que fechou um cassino clandestino e resultou na detenção do atacante Gabigol na madrugada do último domingo, em São Paulo, falou sobre a situação do jogador do Flamengo. Em entrevista a José Luiz Datena, na Bandeirantes, ele afirmou que o artilheiro é "folgado" e acusou a PM de ser a responsável pela aglomeração no local.

“Ele é folgado. A polícia chegou lá e ele ficou escondido quase uma hora. Só depois constatamos que ele estava ali, embaixo de uma mesa, atrás de algumas moças, com um agasalho na cabeça. Depois ele começou a falar com os policiais que o culpado pela aglomeração eram os policiais, não quem estava jogando. Ele falou que não iria para delegacia. Eu disse que ele iria na viatura como todos. Ele estava nervoso porque sabe que é formador de opinião e a molecada gosta dele e estava dando um mau exemplo”, disse Nico.



Segundo o delegado, após ser informado de que deveria ir à delegacia, Gabigol disse que desejava deixar o local em seu carro, mas não teve o pedido atendido. Ele e o cantor MC Gui, que também estava no local, foram conduzidos em uma viatura da polícia militar, assim como os outros envolvidos.