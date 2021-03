Rafinha Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 09:32

Rio - Com a negociação entre Flamengo e Rafinha ainda sem uma definição positiva, os rumores de que o lateral-direito pode defender outro clube brasileiro acabaram ocorrendo. No entanto, de acordo com o empresário do jogador, o ex-meia Lincoln, não há nenhuma negociação do atleta com o o Grêmio.

"(Não tem) Nenhuma negociação com o Grêmio. Estamos aguardando uma definição do Flamengo. Sempre foi prioridade do Rafa. Ele disse isso publicamente", afirmou o agente.

