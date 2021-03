Gabigol retornou aos treinos no Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 12:19

Rio - Encontrado em um cassino clandestino em São Paulo, Gabigol segue sendo alvo de críticas e opiniões da imprensa esportiva. O ex-jogador do Flamengo e atual comentarista do Grupo Globo, Paulo Nunes, defendeu que o ídolo rubro-negro seja punido com alguma compensação financeira.

"Acho que a atitude mais correta seria multar o Gabigol. Jogador vive em uma situação que a única coisa que o abala é realmente ter prejuízo financeiro", afirmou o ex-jogador que além do Flamengo, defendeu o Palmeiras e o Grêmio.



Apesar da atitude de Gabigol, o Flamengo decidiu que não irá repreender o atacante. O jogador se reapresentou ao Rubro-Negro na última segunda-feira e o clube carioca encerrou o caso.