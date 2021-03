Rodrigo Muniz decidiu para o Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 20:45 | Atualizado 17/03/2021 12:00

Rio - Titular do Flamengo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o atacante Rodrigo Muniz vem sendo elogiado pela imprensa espanhola. O portal 'Sport.es' destacou o poder de decisão da cria do Ninho e aponta como uma das joias para os próximos anos.

O jornal espanhol descreveu os dois gols na vitória contra o Macaé como 'esplêndidos'. Além disso, o jogador foi apontado como um atacante que ”se movimenta muito bem em espaços curtos e se sente confortável no jogo associativo”.



No Brasil, Muniz desperta o interesse de clubes como Fortaleza, Guarani e Ponte Preta. A ex-equipe de Rogério Ceni tem o desejo de conseguir um empréstimo nos mesmos moldes de Yuri César. No entanto, o Flamengo não demonstra interesse em negociá-lo no momento.