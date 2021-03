Arrascaeta e Bruno Henrique festejam no Mané Garrincha Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 16:52

Rio - Protagonistas nos últimos títulos do Flamengo, Arrascaeta e Bruno Henrique estão na mira do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Segundo informações do '‘Mercatoday', o clube saudita estaria disposto a oferecer cerca de 25 milhões de euros (cerca de R$ 167 milhões) pela dupla de jogadores do Rubro-Negro.

Ainda de acordo com informações do portal, a proposta, aprovada pelo presidente do Al-Hilal, Bin Nafel, seria de cerca de R$ 167 milhões pelos dois jogadores do Flamengo. O clube saudita tem interesse na contratação de Bruno Henrique desde o Mundial de Clubes, em 2019.

Publicidade

Em janeiro deste ano, por exemplo, o Al-Hilal estudou oferecer aproximadamente R$ 64 milhões pelo camisa 27. No entanto, vale lembrar que a multa rescisória de Bruno Henrique é de 35 milhões de euros e seu contrato vai até dezembro de 2023.

Arrascaeta, por sua vez, segue focado no Flamengo, apesar das polêmicas envolvendo seu nome nesta semana. O meia, que tem contrato com o Rubro-Negro até 2023 e multa rescisória de 40 milhões de euros, negou que haja qualquer insatisfação de sua parte e as tratativas pela renovação estão avançando.