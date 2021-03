Rafinha Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 09:31 | Atualizado 19/03/2021 12:12

Rio - Com a negociação com o Flamengo em um impasse, o lateral-direito Rafinha poderá vestir a camisa de outro clube brasileiro. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o jogador está negociando com o Grêmio e as partes estão próximas de um acordo. O vínculo, num primeiro momento, seria de uma temporada.





O argumento utilizado pelos membros da diretoria que são contra a contratação de Rafinha é que o atual titular da posição, Maurício Isla, já tem um custo altíssimo para os cofres rubro-negros, sendo o jogador da posição mais bem pago no futebol brasileiro. Só de salário na carteira (CLT), o Flamengo desembolsará mais de R$ 7 milhões no ano com o chileno.



O contra-argumento de quem é a favor da chegada de Rafinha é que Mauricio Isla desfalcará o Flamengo em muitos jogos em 2021 por conta de convocações para a seleção chilena. Mas, a justificativa, segundo uma fonte da reportagem, não foi bem aceita porque quando o jogador foi contratado isso já havia sido colocado na balança. Em relação a negociação com o Flamengo, a questão financeira tem pesado para o impasse, como foi informado em primeira mão pelo Jornal O Dia . O Departamento de Futebol ainda não recebeu a autorização do Departamento Financeiro (e do presidente Rodolfo Landim) para sacramentar a negociação. O retorno de Rafinha divide opiniões na cúpula rubro-negra. Uma grande parte da diretoria é contra a chegada do lateral-direito por entender que o clube não pode, com a queda de receita por conta da pandemia da Covid-19, assumir um custo tão alto que será para ter o experiente jogador novamente no elenco.O argumento utilizado pelos membros da diretoria que são contra a contratação de Rafinha é que o atual titular da posição, Maurício Isla, já tem um custo altíssimo para os cofres rubro-negros, sendo o jogador da posição mais bem pago no futebol brasileiro. Só de salário na carteira (CLT), o Flamengo desembolsará mais de R$ 7 milhões no ano com o chileno.O contra-argumento de quem é a favor da chegada de Rafinha é que Mauricio Isla desfalcará o Flamengo em muitos jogos em 2021 por conta de convocações para a seleção chilena. Mas, a justificativa, segundo uma fonte da reportagem, não foi bem aceita porque quando o jogador foi contratado isso já havia sido colocado na balança.

Publicidade

Campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019, Rafinha rescindiu o contrato com o Flamengo em agosto de 2020 para retornar à Europa. Na Grécia, foram 22 jogos com a camisa do Olympiacos.