Rodrigo Caio Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 11:35

Rio - Quando pediu para sair do São Paulo no final da temporada de 2018, O Barcelona era o principal interessado na contratação de Rodrigo Caio. As negociações acabaram não dando certo, e o clube espanhol contratou o zagueiro colombiano Murillo, enquanto Rodrigo estava a caminho do Flamengo.

Em entrevista ao "Uol Esporte", o zagueiro revelou que não se arrepende de ter escolhido o Rubro-Negro e que sabia que teria sucesso vestindo a camisa do clube.



"Muita gente pode falar: "Pô, mas era o Barcelona, o sonho de todo jogador". Sim. Mas eu chegaria na temporada de inverno, com um contrato de seis meses. Será que eu teria oportunidade? O Murillo jogou dois jogos. Será que eu jogaria? Poderia ser mais ou menos, não sei. Eu tomei a decisão de vir para o Flamengo. Deus abriu as portas de um clube gigantesco pra mim e isso é o que mais me marca."



"Quando eu vesti essa camisa (Flamengo), eu senti que seriam momentos maravilhosos e que eu iria construir uma linda história no Flamengo. Só dependia de mim. Com o grupo que eu encontrei aqui, sinceramente, não tinha como não sermos campeões. Eu só senti algo parecido com isso nas Olimpíadas de 2016."