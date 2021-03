Hugo Souza está na ira do Ajax Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 13:51

Rio - Hugo Souza fez grandes defesas pelo Flamengo na última temporada, mas mostrou dificuldades com os pés. Em entrevista ao "UOL", o técnico Rogério Ceni elogiou o arqueiro, mas admitiu que ele precisa melhorar sua saída de bola.

"Tentar introduzir algo para ele de posicionamento, antecipação. É um time que joga em linha alta, ou seja, o goleiro, ele tem que ser um líbero, ele tem que jogar muito adiantado, porque não adianta eu ter um sistema que marque muito alto, sendo que o meu último homem, que eu considero o goleiro como um jogador de linha com os pés, jogue muito atrás. Então, tudo isso a gente vai tentar fazer com que ele evolua, corrija junto com os treinadores de goleiros para que ele possa desenvolver esse jogo com os pés, porque no futebol moderno e para um time que propõe tanto o jogo, como é o Flamengo, isso se faz necessário", disse Rogério.



"Para o meu conceito de jogo, o goleiro que joga com os pés te facilita a construção. Todo mundo fala 'goleiro tem que defender, goleiro tem que pegar a bola'. Não, eu acho que o goleiro é muito mais do que defender uma bola com a mão", completou.