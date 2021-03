Rafinha Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 15:03

Rio - A repercussão da desistência do Flamengo de contratar o lateral-direito Rafinha continua. Em entrevista ao SporTV, o jogador, de 35 anos, afirmou novamente que a parte financeira não foi problema. Rafinha disse que estava aguardando receber uma proposta do clube carioca e que iria aceitar o valor oferecido.

Publicidade

"Não seria, de jeito nenhum, o valor que ganhei na primeira passagem. Não tem comparação, afinal abri mão disso também, porque sei da situação, sei como é. O valor seria muito menor do que ganhei na primeira passagem. Todo mundo falando de dinheiro e luvas, o torcedor não sabe a realidade. Eu iria receber bem menos. Eu nem sabia quanto ia receber, porque estava esperando o Flamengo fazer uma proposta. O Flamengo sabe meu valor, o jogador que sou, o que represento. Esperei o Flamengo fazer proposta e claramente eu ia aceitar", afirmou.



Rafinha afirmou que a questão política foi decisiva para que o seu retorno ao Flamengo não acontecesse. O jogador deixou o clube carioca no meio da temporada de 2020 e acertou com o Olympiacos.

Publicidade

"O treinador me queria, o departamento de futebol todo me queria. Os torcedores me queriam. A parte financeira já deixei claro que não era o problema. Vou repetir: flexibilizei o máximo que poderia para receber meu salário em 2022. Claro que eu fui vítima de uma guerra política. Não tenho culpa disso. Podem estar zangados com o Olympiacos, respeito. Tenho muito carinho. Não foi isso que alegaram. Falaram que era parte financeira. Eles têm essa guerra, eu não sabia também. Eu paguei o pato, fiquei 35 dias esperando tomarem decisão e não deu certo. Pula para o outro lado e tinha as pessoas que eu soube que não queriam minha contratação", disse.