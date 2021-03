O Estádio Raulino de Oliveira vai abrigar dois jogos do Corinthians esta semana Geraldo Gonçalves/PMVR

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 13:12

Rio - O Flamengo optou por levar a partida contra o Bangu, pela sétima rodada do Carioca, para Volta Redonda. A medida foi necessária já que a partida está marcada para o dia 31 de março, durante o período em que a prefeitura do Rio impôs restrições severas para combater a pandemia e suspendeu jogos de futebol na cidade. A informação é do site "GE".

Até o momento, a prefeitura de Volta Redonda ainda não se manifestou sobre os jogos do Carioca. No entanto, liberou que partidas do Paulistão fossem disputadas no Raulino de Oliveira. Nesta semana, Corinthians x Mirassol e Palmeiras x São Bento duelaram na Cidade do Aço.



Sem poder atuar no Rio, a diretoria rubro-negra também analisou a possibilidade de levar a partida para Nova Iguaçu. Antes de encarar o Bangu, o time de Rogério Ceni enfrenta o Botafogo no Nilton Santos e o Boavista em Bacaxá.