Publicado 03/04/2021 13:03

Rio - Fora dos gramados desde novembro por conta de uma lesão no ligamento do joelho, o meia Thiago Maia tem evoluído cada vez melhor. Em entrevista ao portal "UOL", o médico do Flamengo, Márcio Tannure, detalhou como tem sido a recuperação do camisa 33 e elogiou sua dedicação, mas evitou se precipitar sobre uma possível volta.

"Ele sai da fisioterapia, vai para academia e agora esta indo para o campo. Esperamos que em um futuro breve, a gente possa fazer um trabalho físico e terminar gradualmente com o trabalho com bola até que ele seja reintegrado ao grupo de jogadores. É uma cirurgia com prazo de retorno de oito a dez meses”, disse ele. Ele tem evoluído satisfatoriamente, mas é muito cedo para a gente passar um prognóstico", disse Tannure.



A expectativa para o retorno de Thiago Maia é de oito a dez meses e a recuperação é bastante delicada. Por conta disso, o Flamengo não deve acelerar uma volta. O jogador já voltou a trabalhar com bolo, mas ainda sob o cuidado de fisioterapeutas.

O meia, mas uma vez, terá que assistir a um jogo do Flamengo apenas como espectador. O clube encara o Madureira, na próxima segunda-feira, ás 21h, em Volta Redonda.