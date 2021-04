Rui Vitória Divulgação

Publicado 03/04/2021 17:17

Rio - Após a saída de Jorge Jesus do Flamengo, na metade de 2020, o Rubro-Negro foi à Europa buscar um novo treinador. Antes de acertar com o espanhol Doménec Torrent, outros nomes foram especulados no clube carioca, como o do português Rui Vitória. Na época, a torcida invadiu os perfis do comandante, que conversou sobre a situação em entrevista ao 'UOL' recentemente.

"Aumentou de fato bastante aquela vontade de saber o que estava acontecendo, de seguir e ficar atento. Foi um caso ímpar em relação aos clubes, uma manifestação rapidíssima de apreço que as pessoas tiveram comigo, algo que gostei de sentir. Houve aquela vontade de descobrir “o que acontece aqui?”. O Flamengo é acima de qualquer normalidade que estamos habituados. É uma grandiosidade", disse o técnico, antes de emendar:

"Cada vez mais enxergo o Brasil como uma possibilidade muito permanente, porque vivemos mais e mais o futebol brasileiro. Temos nossos treinadores portugueses lá, com conhecimento cada vez mais aprofundado de jogadores e de equipes. Sinto isso como algo muito desafiante, porque essa é uma virtude dos portugueses: gostamos desses desafios", encerrou o treinador, que está sem clube desde que deixou o Al Nassr, em dezembro.