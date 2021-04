Otávio faz parte do elenco que disputa o início do Carioca pelo profissional Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 03/04/2021 15:35 | Atualizado 03/04/2021 15:37

Depois de uma longa negociação, Flamengo e Otávio chegaram a um acordo para a extensão do contrato do zagueiro. As conversas começaram em outubro, após o jovem atuar pelo time profissional, no Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras.

Nos últimos dias, entretanto, as duas partes chegaram a um acordo, e o novo vínculo será assinado na próxima segunda-feira. A canetada seria dada na última semana, mas os empresários do jogador tiveram que se ausentar do Rio de Janeiro para um outro compromisso. Então, a reunião para finalizar o processo de renovação acontecerá no início desta semana.

Publicidade

O atual vínculo de Otávio com o Flamengo vai até junho de 2022, mas a cúpula rubro-negra entende que o jogador está cumprindo bem o papel de evolução desde que chegou ao clube, em 2018, após passagem pelo Sub-15 do Internacional, e dará valorização salarial ao jovem defensor.

Em 2020, embora tenha apenas 18 anos, o zagueiro entrou em campo 22 vezes pelo Sub-20 e foi titular em grande parte da temporada. Neste ano, ele foi relacionado pelo técnico Maurício Souza nas seis rodadas iniciais da Taça Guanabara, mas acabou não sendo acionado.