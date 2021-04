Rodrigo Caio treinou normalmente com o grupo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 12:43

Confira os relacionados para a partida contra o Madureira pelo @Cariocao! #CRF pic.twitter.com/6oVH3psSCs — Flamengo (@Flamengo) April 4, 2021 Rio - Pela primeira vez na temporada, Rodrigo Caio foi relacionado pelo Flamengo para uma partida. O defensor, que se recuperava de uma lesão na coxa esquerda sofrida na reta final do Brasileirão, está na lista de jogadores que irão para a partida contra o Madureira, nesta segunda, às 21h05.

Apesar de estar retornando de lesão, a tendência é que Rodrigo Caio já seja titular. A exemplo do que ocorreu no fim do Brasileirão, ele deve formar a dupla de zaga ao lado de Willian Arão, que segue escalado na posição. Os dois participaram juntos da atividade do último sábado.



A entrada do camisa 3 deve ser a única em relação ao jogo da última quarta-feira, contra o Bangu. A ideia de Rogério Ceni é dar ritmo aos titulares, já que o duelo é o último antes da disputa da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo domingo, em Brasília.

Diante disso, o Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.