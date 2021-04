Léo Pereira Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 14:33

Rio - Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020 como a grande aposta para substituir Pablo Marí. No entanto, não conseguiu fazer bons jogos pelo clube e acabou amargando a reserva durante a maior parte da temporada. Em entrevista ao site "Globo Esporte", o camisa 4 analisou seu início no clube e admitiu que ainda pode evoluir.

"Foi uma primeira temporada de muito aprendizado. Faço muito uma autocrítica em relação ao meu trabalho e sei que tenho muito a evoluir e aprender no dia a dia. O Flamengo é um clube com um elenco repleto de bons jogadores, então as oportunidades aparecem para todos e quem joga dá conta do recado. Sigo trabalhando para conquistar meu espaço e agarrar as oportunidades", afirmou o jogador ao "GE".



"A adaptação e o estilo de jogo (foram as dificuldades). Mas como falei, sei o que fiz e o que posso melhorar, e é nisso que eu acredito. A pandemia atrapalhou bastante as questões física e mental, tudo isso acabou sendo prejudicial para todos nós. Espero que nessa segunda temporada eu entre em campo ainda mais preparado, com a parte tática e física em dia. Acredito que posso fazer bons jogos pelo Flamengo", completou.

Léo se dispôs a voltar de férias antes do restante do elenco principal e já atuou em três partidas do Campeonato Carioca.

"Partidas importantíssimas para pegar confiança e ritmo de jogo. Esse ano devemos ter um calendário apertado novamente, então vou usar esse início de temporada para aprimorar a parte física e estar acostumado com a sequência de jogos que teremos em 2021", afirmou.

O Flamengo volta a campo nesta segunda-feira, às 21h05, contra o Madureira, em Volta Redonda.