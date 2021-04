Alef Manga Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 13:00

Rio - Até agora, o Flamengo só contratou o zagueiro Bruno Viana como reforço para a temporada 2021. E ao que parece, será apenas o atleta ex-Braga mesmo. De acordo com o jornalista Wesley Ramon, do site Urubu Interativo, o destaque do Campeonato Carioca, Alef Manga, foi oferecido ao Flamengo, que por sua vez, não se interessou pelo atacante do Volta Redonda.

Publicidade

Segundo o repórter, as palavras de um dos dirigentes do Flamengo foram: "O jogador foi oferecido algumas vezes, mas não estamos contratando ninguém". Aos 26 anos, Alef Manga vem fazendo bom estadual com a camisa do Volta Redonda.

Em nove partidas na temporada, o jogador marcou nove gols, média de um gol por jogo. Antes, o atleta defendeu o Jabaquara-SP, Couripe-AL e Resende. O jogador também foi ventilado como possível reforço do Vasco e do Botafogo.