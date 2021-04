Arrascaeta Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 16:31

Rio - Após os elogios de Viña, jogador do Palmeiras, a Arrascaeta, o comentarista dos canais Disney, Fábio Sormani, afirmou que o meia do Flamengo é realmente bom jogador. Porém, supervalorizado. Após a página do Twitter "Planeta do Futebol", divulgar o vídeo com a declaração do comentarista, o uruguaio rebateu as declarações com ironia.

"Arrascaeta é muito bom, mas não é o jogador que a torcida do Flamengo acha que ele é. Não é. Ele não se firmou até agora na seleção do Uruguai. Tem 25 anos e nunca despertou interesse nem da periferia da Europa. Que jogador é esse, então? Ele é tudo isso?", afirmou Fábio Sormani. No Twitter, Arrascaeta rebateu. "63kg de alcatra limpinha meu amigo".

Publicidade