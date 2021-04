Flamengo x Madureira - Campeonato Carioca - 05-04-2021. Marcelo Cortes/Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 23:00 | Atualizado 05/04/2021 23:07

Em ritmo de treino, o Flamengo não tomou conhecimento do Madureira, atropelou o adversário e venceu por 5 a 1. Só no primeiro tempo, o Rubro-Negro fez quatro, sendo que poderia ter sido cinco se a arbitragem não anulasse um gol legal de Gabigol nos primeiros minutos.

Os gols da vitória do Flamengo foram marcados por Gabigol, duas vezes, Gerson, Diego e Arrascaeta. Luiz Paulo descontou para o Tricolor Suburbano. Com a vitória, o Rubro-Negro termina a oitava rodada da Taça Gunabara na liderança da tabela, com 19 pontos, igual Volta Redonda, mas tem vantagem no saldo e, por isso, está em primeiro.

Publicidade

O primeiro tempo serviu de treino de luxo para o Flamengo, que foi para o intervalo vencendo por 4 a 0. O Madureira não viu a cor da bola e foi massacrado pelo time de Rogério Ceni. Aos sete, Gabigol balançou a rede, mas o gol foi mal anulado. Após linda troca de passes entre Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson e o camisa 9, que empurrou para as redes. Porém, a arbitragem marca o impedimento do camisa 8. O replay mostrou que ele estava em posição legal.

Aos 16, o Flamengo abriu a porteira. Bruno Henrique recebeu na área e foi derrubado, de forma juvenil, por Breno, e o árbitro marcou pênalti. Gabigol pegou para bater e converteu. Aos 21, Gerson ampliou o marcador. Filipe Luis fez boa jogada pela esquerda e cruzou para o camisa 8 dominar, ajeitando para finalizar cruzado e fazer um belo gol.

Publicidade

A pressão rubro-negra continuou, com marcação sob pressão e não deixando o Madureira respirar. Aos 28 minutos, Gabigol fez o terceiro do Flamengo e o segundo dele no jogo. Após cobrança de escanteio, Rodrigo Caio cabeceou para boa defesa do goleiro adversário. No rebote, o camisa 9 finalizou rasteiro para ampliar. Com esse gol, o atacante chegou a 73 e se tornou, ao lado de Renato Abreu, o artilheiro do clube no século XXI.

Aos 43, o Flamengo chegou ao quarto gol, com o camisa 10 Diego. Gerson encontrou Isla na direita. Ele rolou na medida para o meia finalizar, com desvio, em cima do goleiro Felipe Lacerda, que tocou na bola, mas não consegue a defesa. Com esse lance, o Rubro-Negro chegou, só no primeiro tempo, 19 vezes, sendo dez no gol.

Publicidade

No segundo tempo, o ritmo de treino para o Flamengo foi mantido. Aos seis minutos, quase saiu o quinto gol rubro-negro. Arrascaeta recebeu de Diego, invadiu a área e finalizou para a grande defesa do goleiro adversário. Aos 12, o Madureira foi quem conseguiu diminuir o marcador. Após cobrança de escanteio, Diego Alves falhou e Luiz Paulo subiu sozinho na primeira trave e desviou para o barbante.

A alegria do Tricolor Suburbano durou pouco. Aos 19, Arrascaeta jogo um banho de água fria no Madureira. O uruguaio recebeu na ponta esquerda, cortou muito bem a marcação e bateu no canto direito de Felipe Lacerda. Com ampla vantagem no marcador, Ceni promoveu mudanças na equipe: saíram Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio para as entradas de Gomes, Hugo Moura, Rodrigo Muniz e Bruno Viana, respectivamente.

Publicidade

Antes do apito final, jogadores de Flamengo e Madureira se estranharam e trocaram farpas no campo. Bruno Oliveira, do Tricolor, levou vermelho. Bruno Henrique, do Rubro-Negro, levou amarelo.

O próximo jogo do Flamengo é no domingo contra o Palmeiras, pela decisão da Supercopa do Brasil, às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília. Caso seja campeão, o Fla faturará R$ 5 milhões. O vice ganhará "apenas" R$ 2 milhões.