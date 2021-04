Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 09:00 | Atualizado 06/04/2021 09:01

Rio - A goleada por 5 a 1 contra o Madureira, em Volta Redonda, fez o treinador do Flamengo, Rogério Ceni, fica bastante feliz com a atuação dos jogadores. O comandante afirmou que a postura da equipe no Raulino de Oliveira foi excelente.

"Difícil de analisar pela diferença de nível de competição. Foi melhor do que o último jogo, mais intenso, com mais chances e mais gols. O que vejo é um aumento significativo da parte física. Foram 14 dias trabalhando que serviram para revigorar. Todos focados em busca da vitória. Time teve a melhor postura que poderíamos esperar", afirmou.

Neste domingo, o Flamengo terá a oportunidade de conquistar o seu primeiro título na temporada. O Rubro-Negro encara o Palmeiras, em Brasília, pela Supercopa do Brasil. Ceni falou do desafio de encarar uma equipe bastante capacitada.



"Na temporada passada o Palmeiras ganhou dois títulos importantes, a Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o Brasileiro. Agora vamos para uma nova temporada. O Palmeiras é forte, temos respeito. Já enfrentamos o Palmeiras em Brasília, e agora temos outro. O que aconteceu na temporada passada já ficou, agora temos que escrever novamente", disse.