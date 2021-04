Alexandre Pato Renato Gizzi/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 06/04/2021 13:44

Rio - Alexandre Pato por pouco não vestiu a camisa do Flamengo. Em entrevista ao programa "Arena SBT", o atacante, que atualmente defende o Orlando City, revelou que quase acertou sua ida para o Rubro-Negro em 2019, quando retornou ao Brasil após deixar o Tianjin Tianhai, da China. Na ocasião, ele acabou fechando com o São Paulo.

“(Jogar no Flamengo) Quase aconteceu agora na minha volta (ao Brasil). Conversei bastante com o Marcos Braz, que figura. Gente boa demais, super correto, muito bacana. Só que, quando tudo se resolveu, eu busquei voltar ao São Paulo. Fui muito claro com o Marcos, ele super entendeu“, afirmou Pato.



O jogador não descartou a chance de defender o clube carioca no futuro.

“Quem sabe no futuro? Tenho contrato de quatro anos com o Orlando, mas nunca se sabe. Também tinha com o São Paulo e sai antes. Quem não gostaria de jogar no Flamengo?“, completou.