Gabigol com a taça do Brasileirão de 2020 Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 19:58

Rio - Gabigol atingiu mais uma marca importante com a camisa do Flamengo e se tornou o maior artilheiro do clube neste século com os dois gols sobre o Madureira, na última segunda-feira. Para o narrador João Guilherme, o camisa 9 já faz parte da primeira prateleira de ídolos do Flamengo.

Publicidade

"Sim, Gabigol é maior que Adriano e Petkovic. O Gabigol já está na primeira prateleira da história do Flamengo. O Flamengo chegou a duas decisões de Libertadores da América e ganhou as duas. Nos dois jogos finais, apenas dois jogadores da história do Flamengo fizeram dois gols nessas partidas: Zico e Gabigol. Então, Gabigol já está nessa prateleira e em tão pouco tempo", afirmou João.



Gabigol volta a campo pelo Flamengo no próximo domingo, ás 11h, contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil. O Rubro-Negro tentará o bicampeonato do torneio.