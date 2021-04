Lucas Torreira Reprodução Instagram

Publicado 07/04/2021 13:20 | Atualizado 07/04/2021 15:36

Rio - O volante Lucas Torreira, que defende o Atlético de Madrid, e pertence ao Arsenal estaria na mira do Flamengo. As informações são do portal "UOL". O jogador, de 25 anos, é nascido no Uruguai e já manifestou publicamente o desejo de voltar à America do Sul o quanto antes.

Pouco aproveitado no líder do Campeonato Espanhol, o atleta acabou de perder a mãe vítima da Covid-19. Por conta disso, Lucas estaria decidido a deixar a Europa para ficar mais perto da família. Revelado pelo Montevideo Wanderers, o jogador atuou pelos italianos Pescara e Sampdoria, antes de chegar ao Arsenal em 2018.



No Rubro-Negro, Lucas Torreira reencontraria Arrascaeta. Ambos criaram um laço de amizade ainda na infância, fortaleceram a relação na seleção do Uruguai e mantêm até hoje constante contato. O jogador tem contrato até junho de 2023 e custou 30 milhões de euros em 2018.



Apesar da informação do portal, o Flamengo, por meio da assessoria de imprensa, negou que tenha interesse na contratação de Lucas Torreira neste momento.