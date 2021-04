Atividades no Ninho - 15-03-2021 Rogério Ceni e jogadores fazem treino Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 18:43

Rio - O bom início de temporada do Flamengo tem empolgado alguns torcedores e até jornalistas. Durante o programa "Os Donos da Bola Rio" desta quarta-feira, o comentarista Ronaldo Castro elogiou a postura do Rubro-Negro sob o comando de Rogério Ceni e chegou a dizer que o desempenho é melhor do que foi com Jorge Jesus.

"Eu acho o Flamengo bem superior ao Palmeiras e acho que o time não vai mudar o jeito de jogar. Duvido que o Rogério Ceni mude sua maneira de jogar. Se meter um gol, vai fazer dois e três. O momento que o Flamengo atravessa é diferente. O time está jogando melhor do que jogava na época do Jorge Jesus", afirmou Ronaldo.

Renê Simões, ex-técnico de Botafogo e Fluminense, que faz parte do programa, não concordou com a opinião do companheiro sobre a superioridade do Flamengo em relação ao Palmeiras, seu adversário na Supercopa do Brasil no próximo domingo.

"Não vejo o Flamengo tão superior assim ao Palmeiras. Não vejo. O Palmeiras tem um belíssimo time e com pensamentos de jogar. Vimos isso nos torneios que foi campeão. Mas concordo que o Flamengo vai começar jogando lá em cima", disse Renê.