Pedro em treino do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 12:48

Rio - O Flamengo divulgou na tarde desta sexta-feira os relacionados para a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Mané Garrincha. O atacante Pedro, que se recupera de uma lesão na coxa, está fora da partida.

Apesar da ausência na decisão, Pedro deve viajar a Brasília no domingo para acompanhar de perto os companheiros em campo. A delegação rubro-negra embarcará na tarde desta sexta-feira para a capital federal.



A boa notícia fica por conta de Matheuzinho. O lateral se recuperou de lesão na coxa e está à disposição de Rogério Ceni.

