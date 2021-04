07/03/2020 - FLAMENGO X BOTAFOGO - 2A RODADA da Taca Rio no Maracana. Torcida Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 12:55

Rio - Um estudo da agência de marketing esportivo 'Sports Value' apontou o Flamengo como nono clube com mais engajamento do mundo, deixando clubes como Bayern de Munique e Paris Saint-Germain para trás. No último ano, o Rubro-Negro atingiu a marca de 670 milhões de interações em seus canais oficial, liderando a estatística no Brasil. CEO da empresa que fez o levantamento, Amir Somoggi creditou o feito pela idade média da torcida do Flamengo e das recentes conquistas do clube.

"Para começar, o Flamengo tem uma torcida muito jovem, que naturalmente consome mais redes sociais. Além disso, o clube entrou em 2019 em uma fase de conquistas consecutivas de títulos importantes, o que acabou deixando os torcedores mais engajados e com mais vontade de consumir conteúdo ligado ao time. O Flamengo é um fenômeno nas redes sociais. Mesmo tendo uma torcida praticamente toda localizada em um país só, ele consegue fazer frente a gigantes globais, que têm fãs espalhados pelo mundo inteiro", disse Amir.