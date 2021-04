Diego Alves pegou três pênaltis na decisão contra o Palmeiras Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 14:24

Rio - O Flamengo conquistou o bicampeonato da Supercopa do Brasil ao derrotar o Palmeiras nos pênaltis, neste domingo. No tempo normal, Diego Alves falhou ao afastar uma bola que resultou no primeiro gol de Raphael Veiga. No entanto, nas penalidades, o arqueiro Rubro-Negro brilhou e defendeu três tentos. Após o jogo, o goleiro deu entrevista à Globo, falou sobre o título e aproveitou para elogiar Rogério Ceni.

"Com toda humildade, em um torneio na Europa defendi quatro. Para mim em especial, porque passei por um momento conturbado. Isso vai para as pessoas que quiseram minha permanência, era um desejo meu ficar no Flamengo, muita gente fez muito esforço para eu continuar. Fico feliz por retribuir isso com esse título que esse grupo merece. (Rogério Ceni) É um ídolo eterno, está louco", disse o goleiro.