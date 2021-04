Antes da festa pela conquista da Supercopa do Brasil, uma confusão no túnel do vestiário foi iniciada após a expulsão do auxiliar do Verdão, João Martins Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/04/2021 16:52

Brasília - A particular disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo lugar mais alto do pódio esquentou ainda mais rivalidade na decisão da Supercopa do Brasil. Antes de o Rubro-Negro confirmar o título nos pênaltis (6 a 5), após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, uma confusão envolvendo jogadores e integrantes da comissão técnica dos dois times, no túnel do vestiário do Estádio Mané Garrincha, desviou a atenção enquanto a bola ainda rolava.

Nos minutos finais, a correria em direção ao vestiário chamou a atenção. A troca de farpas que teve início no banco de reserva evoluiu para uma confusão generalizada no acesso aos vestiários. De acordo com relato do repórter Edson Viana, da TV Globo, o tumulto teve início logo após a expulsão do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins. Irritado com a arbitragem, ele teria provocado os dirigentes do Flamengo, entre eles o vice de futebol Marcos Braz, no túnel do estádio.



"Aproveita e leva logo a taça", disparou.



Foi o suficiente para elevar a temperatura entre seguranças e funcionários dos dois clube. A transmissão, com imagens geradas da CBF, não mostrou detalhes da confusão, mas, de acordo com a reportagem da TV Globo, houve troca de agressões. O tumulto aumentou quando os jogadores que estavam no banco dos dois times correram em direção ao túnel. Funcionários da CBF tiveram que intervir.



Apesar apresentação de bom nível técnico em campo, o jogo foi marcado por discussões. O técnico Abel Ferreira e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamações. Rogério Ceni e um dos fisioterapeutas do Flamengo foram advertidos com cartão amarelo.