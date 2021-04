Diego Alves Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 18:18

Rio - Personagem decisivo na conquista da Supercopa do Brasil pelo Flamengo no último domingo, o goleiro Diego Alves utilizou as redes sociais para exaltar o feito conseguido pelo Rubro-Negro. O jogador, de 35 anos, postou uma foto em que aparece enxugando os olhos.

"Quanta história, quantos títulos, quanta felicidade! “Quero cantar ao mundo inteiro, a alegria de ser Rubro-negro!”", escreveu o goleiro do Flamengo.

Publicidade

Diego Alves defendeu três dos quatro chutes perdidos pelo Palmeiras na disputa por pênaltis, que acabou dando ao Flamengo o título da Supercopa do Brasil. O goleiro levantou mais um troféu com o time carioca.



Publicidade



Desde a sua volta ao Brasil, em 2017, Diego Alves já foi campeão da Libertadores, conquistou dois Campeonatos Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopa do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.