Por O Dia

Publicado 13/04/2021 15:30

Rio - O treinador Rogério Ceni conquistou o seu segundo título pelo Flamengo. Ao analisar as possibilidades para esta temporada que começou recentemente, o técnico fez elogios ao grupo do Rubro-Negro, mas admitiu que o atual elenco não tem reposição para todas as posições.

"Temos boas opções na maioria das posições, mas alguns jogadores são tão especiais que são difíceis de substituir. Everton e Arrascaeta não têm similares. Michael é mais de velocidade, Vitinho de finalização. São diferentes. Dentro da característica do time, precisamos de meias criativos. Realmente não temos peças de reposição com essas características. Na maioria das posições estamos bem, e temos que entender o momento financeiro também", afirmou em entrevista ao programa "Bem, Amigos", do SporTV.



O Flamengo vem sendo considerado o melhor elenco do Brasil desde 2019. Bastante tímido no mercado para este ano, na opinião de Rogério Ceni, o grupo rubro-negro é preparado para conquistar mais títulos, mas há outros grupos com condições no país.

"Não são só Flamengo e Palmeiras, há outros. O Grêmio está se reforçando, o Atlético-MG, São Paulo... Outros vão brigar. O Palmeiras tem jovens que se destacam, tem reposição de peças. O Flamengo tem um conjunto formado desde 2019 e acrescenta atletas. Foi um jogo muito parelho. Fiquei impressionado. Mas é difícil dizer (quem é o melhor)", disse.