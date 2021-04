Arrascaeta quer ganhar uma valorização salarial no Mais Querido Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 15:46

Rio - Um dos principais nomes do elenco do Flamengo, o meia uruguaio Arrascaeta pode ser vendido por um valor que é metade da sua multa rescisória. De acordo com informações do portal "UOL", o Flamengo definiu recentemente que abre conversas pelo jogador por cerca de 20 milhões de euros (R$ 135 milhões).

Arrascaeta tem uma multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 269,5 milhões). O vínculo atual é válido até dezembro de 2023. No entanto, tem surgido rumores de que o jogador deseja uma valorização, mas por conta do momento delicado financeiro, o Flamengo tem evitado fazer isso.

Apesar de não ter interesse numa venda neste momento, o clube carioca sabe que a discórdia financeira envolvendo o meia pode fazer surgir sondagens de fora. Em meados do ano passado, o Flamengo chegou a recusar uma proposta por Arrascaeta de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões, na ocasião) do Al Nassr, da Arábia Saudita.



Arrascaeta não entrou em campo na derrota contra o Vasco, na última quinta-feira. No Flamengo desde 2019, o uruguaio já fez 105 jogos e marcou 33 gols pelo clube carioca.