Por O Dia

Publicado 19/04/2021 11:47

Rio - O Flamengo conquistou nos últimos dois meses dois títulos nacionais, porém, as coisas no Rubro-Negro podem virar de uma hora para a outra. Após dois resultados negativos no Carioca e a polêmica envolvendo uma suposta insatisfação de Arrascaeta por conta do seu salário, o clube carioca estreia nesta terça-feira contra o Vélez Sarsfield na Libertadores, sob pressão.

Antes do embarque para a Argentina, o vice de futebol Marcos Braz falou sobre a pressão que Rogério Ceni vem recebendo após a equipe carioca perder para o Vasco com os titulares e empatar com a Portuguesa com os reservas em partidas pelo Campeonato Carioca.

"Há uma semana a gente ganhou a Supercopa. É um treinador que já deu certo no Flamengo. Está preparando o time para uma competição internacional. Não temos nenhum motivo para fazer uma ruptura de uma hora para outra. O elenco gosta, tem uma relação boa. A diretoria também", afirmou em conversa com o "globoesporte.com".



Mesmo com as críticas, Rogério Ceni deverá manter a espinha dorsal que perdeu para o Vasco por 3 a 1. A exceção deverá ser o retorno de Arrascaeta. O Flamengo deverá ir para campo com: Diego Alves, Isla, Bruno Viana, Willian Arão e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Por falar no uruguaio, o vice de futebol também minimizou a polêmica envolvendo uma suposta insatisfação que Arrascaeta teria com o seu salário no Flamengo. O dirigente ressaltou o bom relacionamento do clube com o staff do meia.

"A gente tem uma excelente relação com o atleta e com o empresário. Foi feito um pleito pelo empresário, acho que é normal. Infelizmente, a gente não pode acatar, mas a relação sempre foi a melhor possível. É um jogador que a gente respeita muito e sempre respeitou muito. No dia a dia, ele sempre está solícito, pronto, é um craque de bola. Com tranquilidade, a gente vai resolver isso tudo. Como está sendo tudo resolvido dentro dessa gestão", disse.