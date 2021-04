Léo Moura defendeu o Flamengo por dez anos, de 2005 a 2015 Divulgação

Rio - O SBT fechou nesta segunda-feira a participação do ex-lateral Léo Moura na estreia do Flamengo na Libertadores. O ídolo rubro-negro terá sua primeira experiência como comentarista no duelo entre Flamengo e Vélez Sarsfield, que acontecerá nesta terça-feira, à 21h30, na Argentina.

Léo Moura anunciou oficialmente sua aposentadoria em março deste ano. Deste então, vem trabalhando como empresário de jogadores de futebol. Ídolo do Flamengo, vestiu a camisa do clube de 2005 a 2015, conquistando o Brasileirão de 2009, as Copas do Brasil de 2006 e 2013, e cinco títulos cariocas.



Além de Léo Moura, completarão o time da transmissão o narrador Luiz Alano e o jornalista Mauro Cezar Pereira, ex-ESPN.