Pepê comemorando título da Libertadores pelo Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 17:13

Rio - Pepê deve deixar o Flamengo em breve. Segundo o site "Globo Esporte", o jogador tem negociações avançadas para defender o Cuiabá na Série A do Brasileirão deste ano. O meia ficou fora da viagem à Argentina para a estreia do Rubro-Negro na Libertadores, nesta terça-feira, contra o Vélez Sarsfield.

Pepê tem contrato com o Flamengo apenas até junho. A ideia da diretoria era tentar uma renovação e emprestá-lo, com o intuito de não perdê-lo de graça.



Xodó de Rogério Ceni, Pepê passou a ter oportunidades na equipe após a chegada do treinador ao Flamengo, no fim do ano passado. Seu contrato iria até o fim de dezembro, mas foi renovado a pedido do ex-goleiro, que queria contar com o atleta para o restante da última temporada. O jogador foi titular no empate em 2 a 2 com a Portuguesa, no último sábado.