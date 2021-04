Flamengo e Vasco duelam pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 19:28

Rio - O trabalho de Rogério Ceni à frente do Flamengo tem sido alvo de críticas por parte de torcedores e jornalista. É o caso de Fábio Sormani. Durante o "Futebol na Veia" desta segunda-feira, o comentarista da ESPN criticou o desempenho do time sob o comando do ex-goleiro.

"O Flamengo não poderia ter perdido para o Vasco como perdeu. Na mão do Ceni, o time ainda não conseguiu um bom futebol. Os dois títulos foram sem vitória. Perdeu para o São Paulo no Brasileirão e empatou com o Palmeiras na Supercopa do Brasil. Duas finais e nenhuma vitória", criticou.



Com Ceni à beira do gramado, o Flamengo fará sua estreia na Libertadores nesta terça-feira, contra o Vélez, às 21h30, na Argentina.