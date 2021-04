Flamengo x Velez Sarsfield - Copa Libertadores - 20-04-2021 - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo

Com muitas emoções e o setor defensivo confirmando ser o problema do time, o Flamengo estreou com vitória na Libertadores diante do Vélez, no Estádio José Amalfitani. A equipe argentina chegou a ficar na frente do marcador por duas vezes, ambas com Janson, mas Arão, Gabigol e Arrascaeta viraram para o Rubro-Negro e garantiram os três pontos na estreia da competição sul-americana.



O primeiro tempo começou com os dois times marcando sob pressão, buscando não deixar o adversário respirar. O Flamengo teve a primeira chance de perigo logo aos seis minutos. Diego fez boa jogada e tabelou com Everton Ribeiro, que lançou Gabigol na área. O camisa 9, por pouco, não desviou para o fundo das redes. Aos 12, o Vélez respondeu. Almada tocou para Lucero na direita, que arriscou um chute cruzado. A bola atravessou a área rubro-negra, mas ninguém chegou nela. Na sobra, Ortega tenta uma jogada individual na esquerda, mas acabou sofrendo o corte.

Mas, aos 20 minutos, o Flamengo não conseguiu escapar do contra-ataque dos argentinos. Janson avançou pelo meio e tocou para Lucero na direita da área. O atacante deixou Gustavo Henrique na saudade, com um lindo drible, e tocou para o meio. Janson apareceu sozinho, livre de marcação, e finalizou sem chances para Diego Alves. O time de Rogério Ceni sentiu o golpe e deixou o ritmo cair, sem mostrar qualquer tipo de reação.

Mas, como tem um dos melhores times do futebol sul-americano, o Flamengo não pode se dar por vencido. Aos 30, Gabigol quase igualou o marcador. O camisa 9 recebeu na esquerda, fez jogada individual e bateu na marcação de Giannetti. No rebote, tentou outro chute e mandou perto do gol do Vélez, tirando tinta da trave.

A partir deste momento, o meia Gerson, que estava sumido no jogo, recebeu aparecer e mostrou o porquê é chamado de craque pelos torcedores de craque. Após cobrança de escanteio na área de Arrascaeta, a defesa do Vélez fez o corte parcial. A bola sobrou para Gerson, que fez grande jogada individual e encontrou Willian Arão na direita da área. Livre, o volante (zagueiro) do Flamengo mandou para o gol.

No lance seguinte, o Flamengo quase virou o marcador. Gerson, de novo ele, mandou um grande passe para Éverton Ribeiro na área. O meia chutou cruzado na saída do goleiro do Vélez. Bruno Henrique ainda tentou chegar nela, mas não alcançou, e a bola saiu pela linha de fundo. Incrível a chance desperdiçada.

O segundo tempo começou movimentado. Aos oito minutos, o Vélez ficou novamente em vantagem no marcador. Após cobrança de escanteio de Galdames na área, Gianetti escorou e encontrou Janson livre, que marcou o segundo dele no jogo e do time argentino. Este foi o nono gol sofrido pelo Rubro-Negro nos últimos quatro jogos, mostrando que o setor defensivo tem sido o calcanhar de aquiles do time de Rogério Ceni.

O Flamengo não se abateu com o golpe sofrido nos minutos iniciais da segunda etapa e foi para cima do Vélez, em busca do empate. E conseguiu. Gabigol deu um drible na entrada da área, limpou a marcação e foi derrubado pelo goleiro Hoyos na área. A arbitragem marcou a penalidade. O camisa 9 chamou a responsabilidade, converteu e marcou o seu 75º gol pelo clube carioca, sendo o artilheiro do Rubro-Negro no século.

Com o empate, o Flamengo foi para cima do Vélez, determinado a conseguir a virada e quase conseguiu aos 30. Em contra-ataque com Gabigol, que avançou em velocidade e chutou com a marcação de Brizuela. O goleiro Hoyos fez grande defesa e evitou a virada. Na sobra, a defesa do Vélez tirou o perigo. Mas, aos 34, não teve jeito. Arrascaeta mostrou que evoluiu em chute de fora da área e fez mais um golaço desta maneira. O uruguaio aproveitou falha na marcação argentina e mandou um chute forte de fora da área, no ângulo, fazendo uma pintura.

Aos 39, Mancuelo saiu do banco de reservas e entrou no lugar de Ortega. A ideia do treinador era dar mais dinâmica ao time do Vélez. Mas o tiro saiu pela culatra. Com apenas um minuto em campo, o meia foi expulso, após entrada desleal em Gabigol. O lance foi um banho de água fria nos donos da casa, que chegaram a ficar duas vezes na frente do placar, mas tomou a virada.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado para mais uma "decisão". O Rubro-Negro encara o Volta Redonda no Maracanã, às 19h, em jogo que decidirá o título da Taça Guanabara. Pela Libertadores, o próximo confronto é na terça-feira, às 19h15, diante do Unión La Calera no Maracanã.