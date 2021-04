Rogério Ceni admite que time tem sofrido muitos gols Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 11:42

Entre erros defensivos e acertos ofensivos, o Flamengo teve um duelo duro, mas conseguiu sair com a vitória na Argentina por 3 a 2 sobre o Vélez Sarsfield, de virada. Um feito que não conseguia pela Libertadores desde 1982, quando fez 3 a 0 em cima do River Plate, no Monumental. E por isso o técnico Rogério Ceni optou por focar no que viu de bom na terça-feira.

"Falhamos realmente na bola parada. Primeiro gol saiu numa roubada de bola nossa, tomamos o contra-ataque. Mas vejo muito mais mérito a se destacar. Lógico que temos que melhorar o sistema defensivo como um todo, mas vejo muito mais mérito. A única vez que o Flamengo venceu na Libertadores na Argentina foi em 1982. Temos que valorizar coisas boas", disse o treinador.



Ainda assim, Rogério Ceni admite que a defesa rubro-negra tem problemas. Afinal, o time sofreu gols nos últimos cinco jogos (em um jogou com reservas), totalizando 10.



"É claro que é possível melhorar, precisamos diminuir o número de gols sofridos. Não é satisfatório ter média alta de gols. Tínhamos sanado isso no início. Nos últimos jogos, realmente o número de gols sofridos é alto. Vamos tentar melhorar, trabalhar para melhorar a situação defensiva", prometeu.