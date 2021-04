Renato Gaúcho LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Publicado 21/04/2021 17:06

Rio - Após deixar o Grêmio na última semana, o técnico Renato Portaluppi tem dividido opiniões na torcida do Flamengo sobre uma possível contratação do treinador para o lugar de Rogério Ceni, que ainda não goza de 100% da confiança dos torcedores. Amigo do ex-comandante do Tricolor, o ex-jogador Muller disse que Renato Gaúcho tem o sonho de trabalhar no Rubro-Negro.

"Renato Gaúcho tem um sonho. Ele me disse: ‘O único clube que eu gostaria de treinar é o Flamengo. É um timaço, está no Rio, minha casa, minha família está ali’. Ele recusou 20 milhões por ano da Arábia. Se fosse para ele escolher, prioridade é o Flamengo", disse o ex-atleta à 'TV Gazeta'. O ex-jogador Denílson também falou sobre o carinho de Renato pelo Flamengo.

"Todo mundo sabe a paixão que o Renato Gaúcho tem pelo Flamengo. Isso é nítido. Agora cada partida vai ser extremamente importante ao Rogério. Antes já era, é claro, mas agora é ainda mais com o Renato no mercado depois de deixar o Grêmio", disse Denílson durante o 'Jogo Aberto'. O técnico passou os últimos quatro anos no Grêmio, onde conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil.