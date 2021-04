O atacante Bruno Henrique e o lateral Filipe Luís participam de treinamento no Ninho do Urubu: mais uma decisão para o time rubro-negro Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 09:00

Rio - Neste sábado, o Flamengo entra em campo em busca de mais uma taça. Após estrear com vitória na Libertadores, o Rubro-Negro precisa voltar a vencer no Carioca para ficar com o título da Taça Guanabara. O rival é o Volta Redonda, que atualmente está na liderança da competição. O confronto será neste sábado, às 19h00.

Para se sagrar campeão, o Flamengo precisa da vitória sobre o Voltaço. O Rubro-Negro não vence há dois jogos no Campeonato Carioca e para quebrar o jejum deverá entrar em campo com a sua força máxima na partida que acontece no Maracanã.

Rodrigo Caio, lesionado, deverá ser o único desfalque do Flamengo. A equipe provavelmente vai entrar em campo neste sábado com a mesma escalação que derrotou o Vélez: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Willian Arão e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro: Bruno Henrique e Gabigol.

Líder da Taça Guanabara, o Volta Redonda pode confirmar o título com uma vitória sobre o Flamengo. Em caso de empate, o Voltaço terá que secar o Fluminense, que enfrenta o Madureira, neste domingo. A equipe do Vale do Aço aposta no artilheiro Alef Manga para derrotar o Rubro-Negro e fazer a festa.

