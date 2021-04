Goleiro do Flamengo, Hugo Souza fez festa clandestina após título da Supercopa do Brasil

Rio - O goleiro do Flamengo, Hugo Souza, de 22 anos, promoveu uma festa clandestina um dia após a conquista da Supercopa do Brasil. O evento aconteceu em Vargem Grande, bairro da Zona Oeste do Rio, e durou até o dia seguinte. A informação foi dada em primeira mão pelo "Extra" e confirmada pelo Jornal O Dia.

Estavam presentes no evento o lateral-direito do Flamengo, Matheuzinho, o zagueiro Matheus Thuler, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Montepellier, da França, e o atacante Talles Magno, do Vasco.

Titular em boa parte da última temporada, devido as lesões de Diego Alves, Hugo Souza atuou em quatro partidas do Flamengo na temporada. A sua última atuação foi no empate entre o Rubro-Negro e a Portuguesa pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

Considerado uma grande promessa da base do Flamengo, o goleiro vem sendo observado por grandes clubes europeus. A sondagem mais forte aconteceu pelo Ajax, da Holanda, que chegou a enviar representantes ao Brasil para observá-lo.

