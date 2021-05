Pedro no treino do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 17:29

É difícil mexer no quarteto ofensivo do Flamengo que fez história, com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, mas alguns reservas têm aproveitado bem as chances recebidas. Como por exemplo Pedro e Michael, destaques na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, pela semifinal do Campeonato Carioca, assim como Vitinho.



Enquanto Pedro marcou três vezes e alcançou a artilharia do Flamengo na temporada, com sete gols ao lado de Gabigol, Michael deu duas assistências e chegou a seis na temporada, liderando o fundamento no elenco. Com boas atuações recentes, os dois aumentam o leque de opções do técnico Rogério Ceni.



Publicidade

"Não tenho essa palavra reserva. Raramente eu repito 100% a equipe. O Michael cresceu nos últimos jogos, conseguiu fazer boas jogadas. Ele se apresentou mais cedo para iniciar o Campeonato Carioca. Com isso vai ganhando confiança. O Pedro está acostumadíssimo a essa função. Fazemos muitos treinos, eles estão sempre juntos, e isso ajuda. Eles têm entrosamento natural do dia a dia do treinamento", afirmou Ceni.



Se Michael vem crescendo após um 2020 ruim, Pedro mostra consistência desde a temporada passada e continua em busca de mais espaço. Mas o treinador já considera o centroavante com um lugar no time, mesmo sem começar jogando sempre.

Publicidade

"Pedro, para mim, é titular. Aquele futebol dos 11 que jogam todos os jogos acabou faz tempo. Nos últimos três jogos, ele jogou 90 minutos em dois. Considero o Pedro, não pelos gols de hoje, mas pelo talento que tem, titular", completou.