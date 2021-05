Casagrande Reprodução

Rio - O ex-jogador Walter Casagrande, atual comentarista da Rede Globo, pediu uma mudança no perfil das convocações de Tite. A seleção brasileira terá pela frente nas próxima semanas duas partidas pelas Eliminatórias e no mês que vem a Copa América. Entre os nomes pedidos pelo ídolo do Corinthians estão dois jogadores do Flamengo.

"Espero que Tite mude um pouco o conceito de convocações. Há jogadores sempre chamados e que não respondem o esperado. O Brasil precisa chegar à Copa com algumas novidades. Um atacante clássico como Pedro, se conseguir continuar neste nível até lá, não pode ficar fora da lista", afirmou o comentarista.



Além de Pedro, que no momento é reserva de Gabigol no Flamengo, outro nome que o comentarista pediu na lista de convocados de Tite é o do meia Gerson.

"Isso também vale para Gerson, hoje o melhor meio-campista brasileiro. Jogador que atua de cabeça erguida, leva a bola do meio para o ataque com muita técnica e ótimo passe. Coloca dinâmica de jogo no Flamengo, com passadas largas, participa do jogo o tempo todo. Ele e Pedro são jogadores que seriam titulares de qualquer equipe, e na seleção brasileira também", disse.