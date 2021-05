Rogério Ceni Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 09:20

Rio - Com uma situação bastante confortável, o Flamengo entra em campo neste sábado diante do Volta Redonda, no Maracanã, para confirmar a sua classificação para a final do Campeonato Carioca. As equipes se enfrentam às 21h05, pela competição.

Como venceu o primeiro jogo por três gols de diferença e terminou a primeira fase do torneio em primeiro lugar, o Rubro-Negro se classifica até mesmo se perder pelo mesmo saldo de gols. O Voltaço só conseguirá avançar, caso goleie o clube da Gávea por quatro ou mais gols de diferença.

Publicidade

O Flamengo novamente deverá entrar em campo com uma equipe alternativa. Além dos jogadores que devem ser poupados, o Rubro-Negro já tem alguns desfalques certos: o goleiro Diego Alves, o lateral-esquerdo Renê e o meia Gerson. Todos estão lesionados.

O jogo pode marcar o retorno de Rodrigo Caio ao time do Flamengo. O defensor ainda não fez a sua estreia na Libertadores em 2021. Com uma fibrose, o defensor vem desfalcando a equipe de Rogério Ceni nas últimas partidas.